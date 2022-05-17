Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da dehşet anları kamerada! Yolda karşılaştığı kuzenini böyle vurdu

#İstanbul#Kağıthane#Polis
İstanbul’da dehşet anları kamerada Yolda karşılaştığı kuzenini böyle vurdu

Kağıthane’de karşısından gelen kuzenini alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vuran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti. Dehşet anları kameralara yansırken, kuzenini yaralayan şahıs saklandığı kıraathane mutfağında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 12.45 sıralarında yaşanan olayda, sokakta yürüyen Mehmet Şirin Varışlı, aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeni Refik Kılıçarslan (40) karşılaştı. Kuzeninin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Şirin Varışlı, konuşmasına fırsat vermediği Refik Kılıçarslan'ı tabancasını çekerek ayağından vurdu.

KUZENİNİ VURDU, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Kuzeni vuran Mehmet Şirin Varışlı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, ayağından vurulan Refik Kılıçarslan ise acı içinde yere düşerek yardım bekledi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Refik Kılıçarslan, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

KAĞITHANE POLİSİ ŞAHSI MUTFAKTA TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALADI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Mehmet Şirin Varış’lıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Mehmet Şirin Varış’lının Sultan Selim Mahallesi’ndeki içerisindeki kıraathanede olduğu bilgisini alan polis ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi. Kağıthane polisinin geldiğini gören şahıs, tabancayı çöp kutusuna atarak mutfakta saklanmaya çalıştı. Polis ekipleri mutfakta saklanan Mehmet Şirin Varış.’lıyı yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRGAN KUZEN TUTUKLANDI

Şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, bir miktar marihuana ele geçirdi. Emniyete götürülen Mehmet Şirin Varışlı’nın “uyuşturucu madde kullanmak” ve “tehdit” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUZENİNİ SOKAK ORTASINDA AYAĞINDAN VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Kağıthane’de alacak verecek meselesi olan kuzeninin ayağından vurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan kuzenlerden bir tanesinin belindeki tabancayı çıkartıp, karşısındaki kuzenini ayağından vurup, yürüyerek yoluna devam ettiği, yaralı şahsa da mahalledeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kağıthane#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske