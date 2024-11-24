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İstanbul'da dehşet! Ailesini katledip intihar etti

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#Büyükçekmece#İstanbul#Avcılar
İstanbulda dehşet Ailesini katledip intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 19:37

İstanbul Büyükçekmece'de Bahadır Aladağ adlı bir kişi, anne ve babasını öldürüp kardeşini yaraladı. Aladağ, daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu öldürüp Mehmet Salih Özsökük'ü de yaraladı. Aladağ, Esenyurt'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi.

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Büyükçekmece, Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı. Yaralı Özsökük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi.

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#Büyükçekmece#İstanbul#Avcılar

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