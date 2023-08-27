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İstanbul'da dehşet! 6 kişi dövüp gasbetti

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#İstanbul#Beyoğlu#Gasp
İstanbulda dehşet 6 kişi dövüp gasbetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 10:27

Beyoğlu’nda 6 kişilik bir grup, sokakta yürüyen gencin etrafını çevirerek önce darbetti ardından da telefonunu gasp etti. Olayın ardından kaçan grup, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Olay anı ise kameralara anbean yansıdı.

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Olay, Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Sabah saatlerinde sokakta yürüyen Abdulkadir K.‘nın etrafı bir anda 4 erkek ve 2 kızdan oluşan bir grup çevirdi. 6 kişilik grup bir anda Abdulkadir K.’yı darp etmeye başladı. Duruma karışmaya çalışan Abdulkadir K.'nin arkadaşları da duruma müdahale etmeye çalışınca darp edildi. K.'nın telefonu gasp edildi. Vatandaşlar ve grup arasında kısa süreli süren tartışmanın ardından şahıslar gözden kayboldu. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

İstanbulda dehşet 6 kişi dövüp gasbetti

Beyoğlu ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada şüpheli şahıslara ulaşamadı. Ancak emniyete götürülen genç şikayetçi olmayarak polis merkezinden ayrıldı. Buna rağmen çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişilik grubu tespit eden polis hepsini tek tek yakaladı. Gözaltına alınan grup emniyete götürüldü.

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#İstanbul#Beyoğlu#Gasp

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