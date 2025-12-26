×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da define arayan 2 kişi drone ile yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Büyükçekmece#Define
İstanbulda define arayan 2 kişi drone ile yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 15:03

Büyükçekmece'de, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, 24 Aralık saat 12.40 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nde İSKİ Kanal Yolu'nda meydana geldi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 'define arandığı' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, söz konusu bölgeye sevk edildi. 

İstanbulda define arayan 2 kişi drone ile yakalandı

Adrese giden ekipler, önce dronla bölgeyi havadan izledi. Yapılan çalışmada Mehmet Ö. ile Fatih İ.'nin iki ayrı noktada yaklaşık 1,5 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi.

İstanbulda define arayan 2 kişi drone ile yakalandı

Haberin Devamı

Kazı alanında yapılan incelemede farklı boyutlarda 3 kürek ve 1 kazma bulundu. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada ise siyah renkli dijital dedektör ele geçirildi.

İstanbulda define arayan 2 kişi drone ile yakalandı

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, ele geçirilen malzemelerle birlikte işlemlerinin yapılması için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Gözden KaçmasınSeviye atladılar Karamanda pes dedirten olay: 14 kişi suçüstü yakalandıSeviye atladılar! Karaman'da 'pes' dedirten olay: 14 kişi suçüstü yakalandıHaberi görüntüle

İstanbulda define arayan 2 kişi drone ile yakalandı

İstanbulda define arayan 2 kişi drone ile yakalandı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Büyükçekmece#Define

BAKMADAN GEÇME!