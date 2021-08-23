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Çetin AYDIN/ İSTANBUL
Haber Giriş: 23.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul’da DEAŞ’a operasyon

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İstanbul’da DEAŞ’a operasyon

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, DEAŞ ve çatışma bölgele-riyle bağlantılı yabancı uyruklu bazı kişileri tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından ekipler, Özel Harekât Timleri desteğin-de İstanbul’un 8 ilçesindeki 12 adrese geçtiğimiz perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişinin Emniyet’teki sorgularının ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri belirtildi.

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