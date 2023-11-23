İstanbul’da DEAŞ’a darbe

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ üyeleriyle bağlantılı bazı kişilerle ilgili bilgi aldı. Alınan bilginin ardından yapılan araştırmada, takip altına alınan kişilerle ilgili ulaşılan bilgilerde eylem yapabilecekleri değerlendirildi. Yapılan tespitlerin ardından dün sabah 15 adrese özel harekât polisleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarını kuran ve bot hesaplar açan H.Ö. (51) ve Y.İ.’nin (49) de arasında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda haklarında sınır dışı kararı verilen 6 kişi de yakalandı. 6 kişi sınır dışı işlemleri için il göç idaresine teslim edildi.