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İstanbul’da DEAŞ’a darbe

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#Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü#DEAŞ#Suriye
İstanbul’da DEAŞ’a darbe
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

İstanbul’da DEAŞ adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 2’sinin örgüt adına sosyal medya ve bot hesaplar açtıkları belirlendi.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ üyeleriyle bağlantılı bazı kişilerle ilgili bilgi aldı. Alınan bilginin ardından yapılan araştırmada, takip altına alınan kişilerle ilgili ulaşılan bilgilerde eylem yapabilecekleri değerlendirildi. Yapılan tespitlerin ardından dün sabah 15 adrese özel harekât polisleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarını kuran  ve bot hesaplar açan H.Ö. (51) ve Y.İ.’nin (49) de arasında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.  Adreslerde yapılan aramalarda haklarında sınır dışı kararı verilen 6 kişi de yakalandı. 6 kişi sınır dışı işlemleri için il göç idaresine teslim edildi. 

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#Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü#DEAŞ#Suriye

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