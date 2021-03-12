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Gündem
Özden ATİK / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ soruşturması: 19 kişiye gözaltı kararı

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İstanbul'da DEAŞ soruşturması: 19 kişiye gözaltı kararı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün amaçları doğrultusunda para transferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultangazi ve Üsküdar'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 15 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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