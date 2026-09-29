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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Zekat ve fitre maskesi altında örgüte para aktaran 6 kişi yakalandı

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#DEAŞ Operasyonu#Terör Finansmanı#MASAK Raporları
İstanbulda DEAŞ operasyonu: Zekat ve fitre maskesi altında örgüte para aktaran 6 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 10:20

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, MASAK raporları doğrultusunda terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı; evlerinde döviz ve dijital materyaller ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Terörizmin Finansmanı' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin MASAK tarafından incelenen hesap hareketleri araştırıldı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: Zekat ve fitre maskesi altında örgüte para aktaran 6 kişi yakalandı

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin DEAŞ ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi. Para transferlerinin açıklama bölümlerinde ise “zekât, fitre, kurban parası” gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: Zekat ve fitre maskesi altında örgüte para aktaran 6 kişi yakalandı

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6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

29 Eylül’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: Zekat ve fitre maskesi altında örgüte para aktaran 6 kişi yakalandı

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#DEAŞ Operasyonu#Terör Finansmanı#MASAK Raporları

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