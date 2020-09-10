İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Mahmud Özden ile bağlantılı 1 kişi daha yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor.



Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Özden ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan Barış Coşkun, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Terör örgütü üyesinin, daha önceki operasyonlarda yakalanan Hüseyin Coşkun ile yakın akraba olduğu öğrenildi.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Coşkun, adliyeye sevk edildi ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Barış Coşkun'un, DEAŞ terör örgütü üyelerinin sınırdan yasadışı geçişlerine yardımcı olduğu iddia ediliyordu.