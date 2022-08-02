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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Eylem yapabileceği değerlendirilen 15 kişi yakalandı

#İstanbul#DEAŞ#Operasyon

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ’ın ülke içindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, yeni bir çalışma daha gerçekleştirildi.

Örgüt lehine faaliyetlerde bulunan yabancı uyruklu şüphelilerin son dönemde ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceğini değerlendiren İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelere girip çıktıkları ve DEAŞ kamplarıyla bağlantıları oldukları ileri sürülen yabancıların yakalanması için bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: Eylem yapabileceği değerlendirilen 15 kişi yakalandı

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR İNCELENECEK

Beş ayrı ilçede, 9 farklı adreste özel harekat timlerinin de yer aldığı eş zamanlı operasyonda 15 zanlı yakalandı. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: Eylem yapabileceği değerlendirilen 15 kişi yakalandı

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Yakalanan örgüt yanlısı kişilerin Türkiye’deki faaliyetleri ve bağlantılarının çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: Eylem yapabileceği değerlendirilen 15 kişi yakalandı

 

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon

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