İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 08:10

İstanbul ve Yalova'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

