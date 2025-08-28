İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı... Interpol kırmızı bültenle arıyordu

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve kentte faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişiyle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Gözden Kaçmasın Yukay’ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar Haberi görüntüle