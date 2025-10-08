×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terör Örgütü#Operasyon
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 09:22

İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişiden 6’sı gözaltına alınırken 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Horasan Vilayeti yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, örgütün sözde 'Göç ve Lojistik Komitesi' unsurları ile bağlantılı 4 şüpheli ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen 6 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Terör Örgütü#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!