İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Horasan Vilayeti yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, örgütün sözde 'Göç ve Lojistik Komitesi' unsurları ile bağlantılı 4 şüpheli ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen 6 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)