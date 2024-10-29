İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Mustafa Yakupoğlu' kod adını kullandığı belirlenen şüphelinin taban kazanma amaçlı çalışmalar yaptığı, para toplayarak Suriye'de PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği öğrenildi. Bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran 35 şüpheli tespit edildi.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 37 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.