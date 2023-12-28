×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terör#İstanbul
Ankara ve İstanbulda DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 09:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Ankara'daki DEAŞ operasyonunda ise 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haberin Devamı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

 ANKARA'DAKİ OPERASYONDA 10 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik soruşturma yürütüldü. Daha önceki soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ile sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerde yer alan 10 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Terör#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!