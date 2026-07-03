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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 şüpheli hakkında tutuklama talebi

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#DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#Gözaltı
İstanbulda DEAŞ operasyonu: 19 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 15:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 19'u, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesine çıkarılan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 19'unun tutuklamasını, 20'sinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakılmasını talep etti.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

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OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul, Kocaeli ve Konya'da 46 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, ⁠2 bıçak, 1 drone ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

 

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#DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#Gözaltı

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