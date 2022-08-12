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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon
İstanbulda DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 10:36

İstanbul'da 6 ilçede 12 adrese yapılan operasyonda çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olduklarını tespit ettiği 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 6 ilçede 12 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler, Nine Hatun Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın bodrum katındaki daireydi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eve giren ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon

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