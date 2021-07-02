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Gündem
Ali TİNBEK / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda 15 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Şüphelilerin sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu kaydedildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

 

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