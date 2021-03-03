İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 12 ilçede operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ilçede, 16 adrese DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Diğer kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.