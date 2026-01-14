İstanbul’da DEAŞ baskını

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizm Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘fon yapıcı’ pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G.’nin örgüte ‘infak’ adı altında para topladığı bilgisi elde edildi.

Bu kapsamda B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli 8 şüphelinin MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemede DEAŞ silahlı terör örgütü kapsamında daha önce işlem görmüş şüphelilerle para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespit edildi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.