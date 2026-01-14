×
İstanbul’da DEAŞ baskını

#İstanbul#Deaş#Terörle Mücadele
İstanbul’da DEAŞ baskını
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 07:00

İSTANBUL’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizm Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘fon yapıcı’ pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G.’nin örgüte  ‘infak’ adı altında para topladığı bilgisi elde edildi.

Bu kapsamda B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli 8 şüphelinin MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemede DEAŞ silahlı terör örgütü kapsamında daha önce işlem görmüş şüphelilerle para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespit edildi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

#İstanbul#Deaş#Terörle Mücadele

