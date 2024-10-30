Ä°stanbulâ€™da DEAÅž baskÄ±nÄ±: 33 gÃ¶zaltÄ±

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Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, DEAÅž silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bÃ¼nyesinde â€˜Ahidderâ€™ adÄ± altÄ±nda illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼phelilerden M.K.â€™nÄ±n hocalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± mescitte yasadÄ±ÅŸÄ± ders ve sohbetler ile cihat iÃ§erikli faaliyetler yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Ã–rgÃ¼t adÄ±na aÃ§Ä±lacak mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanÄ±lmak Ã¼zere fitre, zekÃ¢t ve infak adÄ± altÄ±nda para toplandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve oluÅŸumlarÄ±na finans temini saÄŸlayan ÅŸÃ¼phelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilÃ§ede eÅŸzamanlÄ± operasyon yaptÄ±. 33 ÅŸÃ¼pheliyi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.