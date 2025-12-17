İstanbul'da dar sokağa giren TIR, otomobilleri haşat etti | Mahalleli kadın: Linç edileceksin

Haberin Devamı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den geldiği öğrenilen 35 EC 122 plakalı TIR’ın şoförü, semtteki dar sokağa girdi. Burada ilerleyen şoför ardından caddeye bağlanmak için manevra yapmaya başladı.

Bu sırada TIR’ın dorsesi park halinde olan 34 MRK 491 plakalı araca çarptı. Vatandaşların bağırarak uyarmasına rağmen manevra yapmaya devam eden şoför, bu kez de 34 AC 5353 plakalı otomobile çarparak zarar verdi.

İşlek caddede uzun süre trafiğin durmasına neden olan TIR şoförü, manevra yapmayı sürdürerek park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.

'LİNÇ EDİLECEKSİN BURASI GÜLTEPE'

Çevredeki vatandaşların kaçmaya çalıştığını düşündüğü TIR şoförü, birkaç manevra daha yaptıktan sonra durdu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş ise, "Bütün araçların içinden geçti delirmiş" dediği duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza raporu tutmaları konusunda sürücülere yardımcı oldu.