×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da dar gelirli çocuklara 2 bin liralık ‘kantin kart’

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Valiliği#MEB#Davut Gül
İstanbul’da dar gelirli çocuklara 2 bin liralık ‘kantin kart’
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 07:00

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan ‘Gönülden Bir Öğün’ projesi kapsamında, İstanbul’daki 20 bin çocuğa okul kantinlerinde kullanabilecekleri kart verilecek. Kartlara her ay 2 bin TL yatırılacak.

Haberin Devamı

Valiliğin himayesinde İstanbul Çocukları Vakfı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliği ile ‘Gönülden Bir Öğün’ projesi hayata geçirildi. Projeyle İstanbul’daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı dezavantajlı ailelerin çocukları arasından belirlenen öğrencilere, eğitim öğretim yılı boyunca aylık 2 bin TL tutarında ‘Gönülden Bir Öğün Desteği’ sağlanacak. Proje ile öğrencilerin okula olan aidiyet duygularının pekişmesi, sokaktaki risklerle karşı karşıya kalmadan eğitimlerine devam etmeleri amaçlanıyor. İlk etapta 20 bin ihtiyaç sahibi öğrenci ile başlayacak projede, 100 bin öğrencinin sağlıklı ve dengeli beslenmeye erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Gözden KaçmasınCOP31 Türkiye dünya için bir şans... Uluslararası Enerji Ajansı’ndan tam destekCOP31 Türkiye dünya için bir şans... Uluslararası Enerji Ajansı’ndan tam destekHaberi görüntüle

‘RENCİDE ETMEDEN...’

İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi: “Sosyal yardımlaşma vakıflarımızda ailelerin gelir durumu belli. Şeffaf ve objektif kriterlerle bu çocuklar tespit edilecek. Sistem şöyle yürüyecek; çocuklarımıza bir kart vereceğiz. Halk Bank Genel Müdürümüz kartları temin ediyor. Bu kartlara aylık 2 bin TL yatıracağız. Çocuklarımız sadece okul kantinlerinde bu kartı kullanarak sıcak yemek yiyecek. Bu sayede hiç kimseyi rencide etmeden çocuklarımız öğle yemeğine erişebilecek. Ekonomik sebeplerle devamsızlık problemini ortadan kaldıracağız.”

Haberin Devamı

İstanbul’da dar gelirli çocuklara 2 bin liralık ‘kantin kart’

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Valiliği#MEB#Davut Gül

BAKMADAN GEÇME!