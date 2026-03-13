İstanbul’da dar gelirli çocuklara 2 bin liralık ‘kantin kart’

Haberin Devamı

Valiliğin himayesinde İstanbul Çocukları Vakfı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliği ile ‘Gönülden Bir Öğün’ projesi hayata geçirildi. Projeyle İstanbul’daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı dezavantajlı ailelerin çocukları arasından belirlenen öğrencilere, eğitim öğretim yılı boyunca aylık 2 bin TL tutarında ‘Gönülden Bir Öğün Desteği’ sağlanacak. Proje ile öğrencilerin okula olan aidiyet duygularının pekişmesi, sokaktaki risklerle karşı karşıya kalmadan eğitimlerine devam etmeleri amaçlanıyor. İlk etapta 20 bin ihtiyaç sahibi öğrenci ile başlayacak projede, 100 bin öğrencinin sağlıklı ve dengeli beslenmeye erişiminin sağlanması hedefleniyor.

‘RENCİDE ETMEDEN...’

İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi: “Sosyal yardımlaşma vakıflarımızda ailelerin gelir durumu belli. Şeffaf ve objektif kriterlerle bu çocuklar tespit edilecek. Sistem şöyle yürüyecek; çocuklarımıza bir kart vereceğiz. Halk Bank Genel Müdürümüz kartları temin ediyor. Bu kartlara aylık 2 bin TL yatıracağız. Çocuklarımız sadece okul kantinlerinde bu kartı kullanarak sıcak yemek yiyecek. Bu sayede hiç kimseyi rencide etmeden çocuklarımız öğle yemeğine erişebilecek. Ekonomik sebeplerle devamsızlık problemini ortadan kaldıracağız.”

