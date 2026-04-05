İstanbul'da daire sahibine büyük şok: Üst kata vurduğu gibi hepsi aşağı indi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 12:10

Avcılar'da kentsel dönüşüme giren 4 katlı binanın yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın merdiven boşluğu ve mutfak duvarı yıkıldı. Mutfaktaki kombi ve ocak ise yıkılan duvarla beraber beton parçalarının üzerine düştü. Daire sahibi Güçlü Bingöl yetkililerden yardım isterken, "Durum ortada mağduriyet büyük. Binamızın duvarı komple yok." dedi.

Olay Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Bina yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki yine 4 katlı olduğu öğrenilen binanın çatı katındaki merdiven boşluğu duvarıyla aynı kattaki mutfak duvarı yıkıldı. Duvara monte edilen kombi ile ocak, yıkılan duvarla birlikte beton parçaları üzerine düştü. Kısa süreliğine durdurulan yıkıma bir süre sonra devam edildi.

' "PAZARTESİ'YE KADAR BİRŞEY YAPAMAYIZ" DİYORLAR'

Alt katta oturan İhsan Yavuz "Kepçe buraları yıkıyordu. Dikkat etmedi. Üst kata vurduğu gibi hepsini indirdi aşağı. Başında kontrol yok zabıta yok. Denetimsiz bir yıkım olarak devam ediyor. Kombi gitti. Kombiyle beraber mutfağın malzemelerini kırdı; doğalgaz borularını kırdı. Belediyeye gittik; müteahhit 'Ben yapacağım' dedi. Yıkımı yapan sonra kayboldu gitti. Şu anda da bekliyoruz. Pazartesi'ye kadar hiçbir şey yapamayız' diyorlar. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz " diye konuştu.

'KOMBİ YOK OCAK YOK DUVAR YOK'

Evi hasar gören Güçlü Bingöl ise, "Burası yani yandaki binadan dolayı kentsel dönüşüme girmişti. Bir önceki gün bize boşaltmamızı söylediler. Sabah erken saatlerde tahliye ettik evimizi. Komşular ben işteyken aradılar. Kiracının olduğu yer burası. Geldim kombi yok ocak yok mutfak yok. Komple hepsi aşağıda. Ne sorumlu var ne de 'Yaparız' diyen biri. Belediyeye gittik belediye 'Daha sonra' diyor.

Firma sahipleriyle iletişime geçemedik. Zabıtayı aradım onlardan da gelip giden olmadı. Durum ortada mağduriyet büyük. Binamızın duvarı komple yok. Belediyeye gittiğimde ' Onlar yapmazsa biz yapacağız teminat aldık' diyorlar ama ne zaman yapacakları belli değil. Suyumuz akmıyor. Ben alt dairede oturuyorum. Doğalgaz aynı. Gece hırsız buraya girecek; merdiven yapıp bırakıp gittiler. Hırsızlara merdiven olmuş gibi. Duvarın yıkılması gerekiyor şu anda zor duruyor. " dedi. 

