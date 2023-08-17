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İstanbul’da daha güçlü okullar için 40 milyar TL

Güncelleme Tarihi:

#Davut Gül#Beyoğlu#Okul
İstanbul’da daha güçlü okullar için 40 milyar TL
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:00

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu’nda bulunan ve 20 Şubat tarihinde güçlendirme kararı alınan Hasköy Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

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1999 depreminin milat olduğunu belirten Vali Gül, şunları kaydetti: “Depremden önce 1418 okulumuz varmış. Bunların bin 351 tanesinin tekrardan elden geçmesine karar verilmiş. 769 tanesi güçlendirilmiş, 438 okul da yıkılıp tekrar yapılmış. Geriye kalan 144 okulumuzdan 93 okulumuzla ilgili 68’inin yıkılıp yeniden yapılmasına, 25’inin de güçlendirilmesine karar verilmiş. Yaklaşık 40 milyar bütçe harcanmış, buna liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, geçmiş dönem Milli Eğitim Bakanlarımıza, geçmiş dönem valilerimize teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın güvenli şekilde eğitim alabilecekleri ortam sağlamış olduk.”
                  

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#Davut Gül#Beyoğlu#Okul

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