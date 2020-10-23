İstanbul’da da e-duruşma

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında bulunan ve yeni adli yılla birlikte başlanan e-duruşma İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde de hayata geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “Tüketici mahkemelerimiz adliyemizde e-duruşmaya başlıyor. Amacımız avukat meslektaşlarımızın fazladan emek ve mesai israflarının önüne geçmek, yargılamanın hızlandırılmasını sağlamak. Avukat meslektaşlarımız en geç 24 saat öncesinde mahkeme hâkimine gerekçelendirerek e-duruşma talebini iletecek. Hâkim uygun görürse olumlu cevabını verecek. Avukat meslektaşımız gerek evinden gerekse ofisinden duruşmaya katılabilecek” diye konuştu. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Coşkun da e-duruşmanın daha önce Ankara’da pilot olarak uygulanıp olumlu sonuçlar alındığını söyledi.

TELEFONDAN MAHKEMEYE

Avukatlar e-duruşmalara cep telefonu, laptop veya tablet bilgisayar ile bulundukları yerden katıldı. Duruşmalarda, hâkim ve mahkeme personeli salonda hazır bulunurken, dosyanın tarafı olan avukatlara önceden belirlenen mahkeme sırasına göre görüntülü sistemle bağlantı yapıldı.