Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da D-100'de hareketli anlar... Bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli polisi alarma geçirdi

#İstanbul#Ataşehir#D-100 Karayolu

İstanbul Ataşehir'de yoldan geçenlere rast gele salladığı bıçağın sapıyla bir kişiyi başından yaralayan sırt çantalı şüpheli, polisten kaçarken D-100 trafiğini birbirine kattı. Araçların arasında koşan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin yakalanması için sürücüler de polise destek verdi. Elinde bıçak, sırtında çanta bulunan şüpheli uzun uğraşlar sonucu gözaltına alındı. Yaşananlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Barış M., Tuzcuoğlu Köprü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rast gele salladı.

Gözden Kaçmasın

D-100de bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli alarmı Uzun süren kovalamacayla böyle yakalandıD-100'de bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli alarmı! Uzun süren kovalamacayla böyle yakalandıHaberin Tüm Görselleri

Saldırdığı bıçağın sapıyla O.Ö.'yı başından yaralayan Barış M., polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Hızla geçen araçların arasından koşup karayolunu birbirine katan eli bıçaklı saldırgan, polisi alarma geçirdi.

İstanbulda D-100de hareketli anlar... Bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli polisi alarma geçirdi

D - 100'de araçların arasında koşan şüpheliyi, hafriyat kamyonunu önüne kıran şoför durdurmaya çalıştı. Engellemelere rağmen karayolunda koşmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

İstanbulda D-100de hareketli anlar... Bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli polisi alarma geçirdi

Barış M. gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yaşananlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbulda D-100de hareketli anlar... Bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli polisi alarma geçirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ataşehir#D-100 Karayolu

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota