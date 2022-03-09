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İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı'nı makam odasında darp edip serbest kalmıştı! Yeni gelişme: Tutuklandı

#İstanbul#Anadolu Adliyesi#Savcı
İstanbulda Cumhuriyet Savcısını makam odasında darp edip serbest kalmıştı Yeni gelişme: Tutuklandı

İfade vermek için gittiği Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S.'yi, 2 katibi ve 1 polis memurunu darp etmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Gökmen Y. (44) soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 4 Mart günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y. soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Savcının makam odasına giren Gökmen Y.'nin önce savcıya hakaret, ardından savcıyı darp ettiği öğrenildi. Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darp edildiği öğrenildi.

Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

İfadesinde boksör olduğunu iddia eden Gökmen Y. savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

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SAVCILIK İTİRAZ ETTİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazını değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun işleniş biçimini dikkate alarak şüpheli Gökmen Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Gökmen Y. ifadesinde kendisinin tefecilikten dolayı müşteki olduğu dosyaya savcı O.S'nin baktığını ve ifade vermek için savcının odasına ifade vermeye gittiğini, boksör olduğunu birisine vurmak istese vuracağını anlatarak , "Kesinlikle Savcı Bey'e vurmadım. Olayı kendisine anlattığımda yanındaki kişilere bunu alın deyince ben de Savcı Bey'in yakasına yapıştım" iddiasında bulundu.

Devletin makamına saygısı olduğunu öne süren şüpheli, güvenlik güçlerince direnmediğini, ellerinin arkada olacak şekilde odadan çıkartıldığını, adalet istediğini ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Gökmen Y. Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce “Kasten basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Anadolu Adliyesi#Savcı

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