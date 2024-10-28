İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı trafiği: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Florya mevkisinden başlayan trafik Bahçelievler'e kadar devam ediyor. Kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluşurken, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde trafik yer yer ağır ilerliyor. Ayrıca otoyolun Küçükköy mevkisinden başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde bazı yerlerde durma noktasına geldi.

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Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun Kartal, Maltepe, Kadıköy mevkilerinde de trafik yavaş seyrediyor.

Ayrıca TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne, Ataşehir'den Dudullu'ya doğru ve Samandıra mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, öğlen saatlerinde trafik kent genelinde yüzde 71'e ulaşırken Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.