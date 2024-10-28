İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

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İstanbul Valiliği'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda İstanbul Valisi Davut Gül, eşiyle birlikte davetlileri kapıda karşılayarak selamlaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua okuduğu programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Cumhuriyet'in 101. yılına özel hazırlanan video gösterildi.

Vali Gül, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in ikinci asrının millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu topraklarda var olmalarının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazileri şükranla yad ettiklerini ve milletin kadim tarih yürüyüşünde hiçbir zaman esarete ve dayatmalara boyun eğmediğini vurgulayan Vali Gül, "Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler. Bağımsızlık ruhundan asla vazgeçmediler. Cumhuriyet, işte böyle bir vatan sevgisinin, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz imanın eseridir. Cumhuriyet ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır" dedi.

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Cumhuriyet'in kendilerine bırakılan en büyük emanet olduğunu vurgulayan Vali Gül, "İnanıyorum ki, bu kutlu emaneti ikinci asırda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde ileriye taşıyacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimizin ikinci asrını başarının yüzyılı yapacağız. Teknolojisiyle, savunmasıyla tam bağımsız Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Dünyaya öncülük eden diplomasinin yüzyılı yapacağız. Yediden yetmişe kenetlenerek ülkemize ve huzurumuza saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacak, istikbalin yüzyılını kuracağız. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, eşleriyle birlikte Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti. Protokol üyeleri pasta kesimi için anons edildiği sırada İmamoğlu'nun küçük bir rahatsızlık geçirmesi nedeniyle programdan ayrıldığı ve bu nedenle pasta kesimine davet edilemediği bilgisi katılımcılarla paylaşıldı.

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Bakırköy Yeşilköy’deki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.