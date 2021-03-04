İstanbul'da cumartesi pazar yasak var mı? Genelge yayımlandı

İstanbul'da cumartesi ve pazar günü yasak mı sorusu yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde olacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, risk haritasına göre değişiklik gösterecek. Peki, risk haritası içerisinde turuncu renkte yer alan İstanbul'da cumartesi ve pazar günü yasak var mı? İşte, o bilgiler

İSTANBUL'DA CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

İstanbul'da cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.



Bunlar dışında İstanbul'da;



Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.



Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.



Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.



Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.



65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.



Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.