İstanbul’da coşku tavan... Kutlamalar tüm hafta sürecek

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HADİSE VE EMİR CAN İĞREK’TEN KONSER: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek halk konserinde Emir Can İğrek ve Hadise sahne alacak.

TOPLU TAŞIMA BEDAVA: İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlar İBB ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı tüm toplu ulaşım araçlarını 24 saat boyunca ücretsiz kullanacak. İBB, Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümüne özel, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul’da toplu ulaşım hizmetini ücretsiz olarak sunacak. Ayrıca 30 İBB müzesi de ücretsiz ziyaret edilebilecek.



RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu’nu vatandaşların ücretsiz olarak kullanacağını duyurdu.

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ÖZSOY OPERASINA ÖZEL PRÖMİYER: İstanbul Devlet Opera ve Balesi ise ilk Türk operası olma özelliği taşıyan “Özsoy” operasını bugün Cumhuriyet Bayramı’na özel prömiyerle sahneleyecek. Şef Hasan Niyazi Tura’nın yönettiği, Anıl Aydın’ın koro şefi olduğu operanın prömiyeri AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yapılacak.

SINIRSIZ İNTERNET: İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmetini başlatıyor. İstanbullular ve tüm metro hattı kullanıcıları yolculukları boyunca güvenilir ve sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek, online işlemlerini yaparken kesintisiz internet erişimine sahip olacak.