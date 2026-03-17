×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

4 gün içinde ikinci facia! Bursa'dan sonra İstanbul'da yaşandı: Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Ataşehir#Çöp Kamyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 12:06

Ataşehir'de belediyeye ait çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonu şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

Olay, saat 09.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının öldüğü belirlenirken, üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan çöp kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen kadının cenazesi ise, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

BENZER OLAY BURSA'DA DA YAŞANMIŞTI

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahilde ise 13 Mart günü Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kalan 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu, hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!