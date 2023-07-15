İstanbul'da su kullanım rekoru... İSKİ'den uyarı

Haberin Devamı

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa dün İstanbul genelinde 3 milyon 550 bin 435 metreküp su tüketildiğini açıkladı. Bunun rekor olduğunu belirten Başa, "Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketimi miktarına ulaşıldı" dedi. Tasarruf uyarısında bulunan Başa, "Baraj doluluk oranlarımız yüz 41.39 seviyesinde. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi en alt seviyeye indirelim" diye konuştu.

Kentte son 5 günün su tüketim miktarı şu şekilde oldu:

10 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 250 bin metreküp

11 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 304 bin metreküp

12 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 368 bin metreküp

Haberin Devamı

13 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 456 bin metreküp

14 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 550 bin metreküp

Barajlarda ise doluluk oranı 15 Temmuz itibariyle yüzde 41.39 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihlerde ise doluluk oranı yüzde 71.06'ydı.