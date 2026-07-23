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İstanbul’da çocuk parkında kavga! "Kızıma tokat attın" diyerek tartıştı, eşleri parkta tekme tokat birbirine girdi

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#İstanbul#Çocuk Parkı#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 10:46

İstanbul, Kağıthane'de bir parkta 13 yaşındaki kızına vurulduğunu iddia eden anne ile başka bir kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınların eşlerinin de dahil olmasıyla tekmeli yumruklu kavgaya dönen olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti. Bu kez iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

İstanbul’da çocuk parkında kavga Kızıma tokat attın diyerek tartıştı, eşleri parkta tekme tokat birbirine girdi

KADINLAR TARTIŞTI EŞLERİ KAVGA ETTİ

Kadınların tartıştığını gören eşleri de bir süre sonra olaya dahil oldu. Tartışan kadınların eşleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

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İstanbul’da çocuk parkında kavga Kızıma tokat attın diyerek tartıştı, eşleri parkta tekme tokat birbirine girdi

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadınlar arasındaki tartışmadan sonra eşlerinin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar görülüyor. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buluyor.

İstanbul’da çocuk parkında kavga Kızıma tokat attın diyerek tartıştı, eşleri parkta tekme tokat birbirine girdi

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kavgaya karışan kişilerden birinin polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce parktan ayrıldığı öğrenildi.

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#İstanbul#Çocuk Parkı#Kavga

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