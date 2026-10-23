İstanbul’da cinayet sarmalı

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İSTANBUL Büyükçekmece’de bulunan bir rezidansta önceki gün 13.30 sıralarında silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Adresi kontrol eden ekipler, 17’nci kattaki bir dairede Yasin Binarci (26) ve Mehmet Işık’ın silahlı saldırıya uğradığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mehmet Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Rezidansta yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Bağcılar’daki inşaat alanındaki boş arazide terk edilmiş 06 CJN 835 plakalı bir otomobil buldu. Otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin rezidanstaki saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel (22) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemelerde 2 adet 9 milimetre kovan ile 1 bıçak ele geçirildi.

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Çalışmaların devamında otomobilin 3 kişi tarafından bırakıldığı ve şüphelilerin yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.