Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da çıkan çatı yangını çevredeki 3 binaya sıçradı

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Bağcılar#Çatı
İstanbulda çıkan çatı yangını çevredeki 3 binaya sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 02:26

İstanbul Bağcılar’da bir apartmanın çatısında çıkan yangın bitişik nizamda bulunan 3 çatıya daha sirayet etti. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın 00.30 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2216 Sokak'ta çıktı. 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de yangına müdahaleye başladı. Çatıdan yükselen alevler müdahale sırasında bitişik nizamda bulunan 3 binanın çatısına daha sıçradı. Toplamda 4 binanın çatısında maddi hasara neden olan Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Bağcılar#Çatı

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov