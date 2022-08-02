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İstanbul'da çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı

#Istanbul#Uyuşturucu#Operasyon

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Bulgaristan polisiyle ortak operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram marijuana ile hassas terazi ele geçirildi.

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Bulgaristan'la bağlantılı olan şebekeyle ilgili Narkotik Daire Başkanlığına bilgi verildi. Ardından Bulgar güvenlik güçleriyle iletişime geçildi. Türk polisi ve Bulgar güvenlik güçleri ortak çalışma başlattı.

İstanbulda çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında, Bulgaristan polisi ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silivri, Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih'te 2'si Bulgaristan uyruklu toplam 10 şüpheli yakalandı.

İstanbulda çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı

'UYUŞTURUVU VE UYARICI HAP SENTEZ MERKEZİ'

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Silivri'de bulunan çiftlik evine düzenlenen baskında, adresin uyuşturucu ve uyarıcı hap sentez merkezi olarak kullanıldığı anlaşıldı. Yapılan aramalarda, 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram marijuana ile hassas terazi ele geçirildi.

İstanbulda çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü ile serbest kaldı.

İstanbulda çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı

İstanbulda çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı

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#Istanbul#Uyuşturucu#Operasyon

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