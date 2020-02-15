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Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

İstanbul'da, Cezayirli şüpheli yakalandı

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İstanbul'da, Cezayirli şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih'te yankesicilik yaparak cep telefonu çalan Cezayir uyruklu Bachır K. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri üzerine takibe aldığı Cezayir uyruklu Bachır K.(28)'yi Beyazıt tramvay durağı yakınlarında durdurdu. Bachır K.'nin Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde Kırgızistan uyruklu Gulzhamal K.'nin cep telefonunu çalan şüpheli olduğu tespit edildi.  Bachır K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

Öte yandan Bachır K.'nin tramvay istasyonunda Gulzhamal K.'nin cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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