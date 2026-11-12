İstanbul’da çete temizliği

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Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan sokak çetesi üyelerinin kurdukları bağlantılar üzerinden sokak çetelerinin tetikçi grubunu deşifre etti. İncelenen telefon kayıtları ve irtibatlar doğrultusunda yeni bağlantıları ortaya çıkarıp belirlenen şahısları takibe alan polis ekipleri, çeteler adına kentte kurşunlama eylemlerinde kullanılan tetikçilerin kaldıkları hücre evlerini tek tek tespit etti. Belirlenen hücre evlerine özel harekât polislerinin katılımı ile dün peş peşe şafak operasyonu düzenleyen ekipler, kent genelinde 36 eşzamanlı baskında 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

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SİLAHLI EYLEMLERDE KULLANILDILAR

Emniyette yapılan sorgulamada tetikçi grubunun kasten yaralama, gasp, tehdit gibi suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu ve son olarak haraç almak için 4 ayrı işyeri kurşunlama olayına karıştıkları belirlendi. Mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişime geçen şüphelilerin, çeteler tarafından işinsanları ve esnaftan haraç alıp korkutmak için silahlı eylemlerde kullanıldıkları öğrenildi.

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Şüphelilerin saklandıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 çelik yelek, çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

BU KEZ ‘TEŞKİLAT’ABU KEZ ‘TEŞKİLAT’ADENK GELDİLER

- İSTANBUL’da iddiaya göre tarihi mekanlarda çekilen dizilerin setlerine girip haraç almaya çalışan çetenin son hedefi, ulusal bir kanalda yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisi oldu. Kendilerini prodüksiyon şirketi çalışanı olarak tanıtıp Beykoz’daki sete girmeye çalışan

ve set çalışanlarını “Boğazınızı keseriz, sokağın hakkını verin” diyerek tehdit ederek 30 bin lira ile otomobil isteyen 4 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

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GECE KULÜBÜNÜ TARADILAR

- İSTANBUL Beşiktaş’taki Avalon isimli gece kulübü önüne dün 03.50 sıralarında gelen iki şüpheli, tabancayla ateş etti. Bu sırada gece kulübünün önünde olan bodyguard Umut Andık (24) başından vurularak ağır yaralandı. Kanlar içinde yere düşen ve çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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18 yaşındaki Yenay Z. ile 17 yaşındaki M.O. 1 kişiyi öldürdü.

Olay yerinden kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganların kullandığı motosikleti Arnavutköy’de terk edilmiş halde buldu. Kamera görüntüleri üzerinden motosikletin Esenler’de çalındığını tespit eden ve saldırganların Kortel Korusu’na kaçtığını belirleyen ekipler, ormanlık arazide dron uçurdu. Dronla yapılan arama çalışmaları sırasında koru içinde hareketlilik tespit eden ekipler, 2 saatin ardından motosikleti kullanan Yenay Z. (18) ve arkasında oturup silahla ateş eden M.O. (17) isimli şüphelileri çalıların altında saklanırken buldu. Arazide yapılan aramalarda olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.