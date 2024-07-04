İstanbul'da çatlaklar oluşan 6 katlı bina tahliye edildi

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Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul’un Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada önceden olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

BİNA SAKİNLERİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Olay yerine gelen yetkililer, binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonrası oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Bina zabıta ekiplerince mühürlenirken detaylı incelemenin sabah saatlerinde olacağı öğrenildi.