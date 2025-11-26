×
Gündem Haberleri

İstanbul’da casusluk operasyonu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 07:00

İSTANBUL’da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında, kritik kurumlarda görev yapan personele yönelik veri topladığı belirlenen 4 kişiden 3’ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personelin, kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileriyle irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik 25 Kasım’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı; 1 şüphelinin yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BAE İRTİBATI YOK

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

