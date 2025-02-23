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İstanbul'da cam silmek için pencereye çıkan kadın yere düştü: Durumu ağır

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#İstanbul#Cam Silme#Avcılar
İstanbulda cam silmek için pencereye çıkan kadın yere düştü: Durumu ağır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 16:25

Avcılar'da 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin camlarını silmek için pencereye çıkan kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin camlarını silmek için pencereye çıkan bir kişi dengesini kaybederek aşağı düştü.

İstanbulda cam silmek için pencereye çıkan kadın yere düştü: Durumu ağır

İsmi öğrenilemeyen kadının beton zemine düştüğünü fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbulda cam silmek için pencereye çıkan kadın yere düştü: Durumu ağır

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#İstanbul#Cam Silme#Avcılar

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