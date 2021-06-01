Maltepe D-100 karayolu Ã¼zerinde mesai saati baÅŸlarken, trafik ekipleri Ã§akarla gÃ¼venlik ÅŸeridini kullanan araÃ§lara yÃ¶nelik denetim gerÃ§ekleÅŸtirdi. Denetim sÄ±rasÄ±nda baÅŸta Ã§akar kullanan ambulanslar olmak Ã¼zere uygunsuz Ä±ÅŸÄ±k kullanarak gÃ¼venlik ÅŸeridine giren motosikletler de tek tek durduruldu.

Emniyet ÅŸeridine Ã§akar kullanarak giren bir hasta nakil aracÄ±nda hasta olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorgulandÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hasta taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerinde trafik polisleri, hasta olmadan Ã§akar kullanmamasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Bunu Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gereksiz yere kullanmaktan 144 lira, emniyet ÅŸeridini kullanmaktan ise bin 399 lira para cezasÄ± uygulandÄ±.

Ã‡akara benzeyen bir Ä±ÅŸÄ±k donanÄ±mÄ± ile gÃ¼venlik ÅŸeridini kullanan bir motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de trafik denetimine girdi. Safa Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± motosiklet, trafik ekipleri tarafÄ±ndan incelendi. Bu kontrol sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Safa Ã‡alÄ±ÅŸkan'dan Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yakmasÄ± istendi. IÅŸÄ±k donanÄ±mÄ±nÄ±n Ã§akar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Safa Ã‡alÄ±ÅŸkan'a gÃ¼venlik ÅŸeridine girmekten bin 399 lira, uygun Ä±ÅŸÄ±k donanÄ±mÄ± kullanmamaktan da 314 lira olmak Ã¼zere toplam bin 713 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Safa Ã‡alÄ±ÅŸkan, uygulanan cezaya itiraz ederek bir sÃ¼re polisle tartÄ±ÅŸtÄ±. Bu tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda polise gÃ¼venlik ÅŸeridini kullanan baÅŸka sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ÅŸikayet eden Safa Ã‡alÄ±ÅŸkan, cezai iÅŸlemin uygulanmasÄ±ndan sonra denetim noktasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.

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KAVACIK'TA Ã‡AKAR VE SÄ°REN DENETÄ°MÄ°: 5 KÄ°ÅžÄ°YE CEZA YAZILDI

TEM Kuzey Yolu KavacÄ±k KavÅŸaÄŸÄ± Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸinde Ã§akarlÄ± araÃ§lara denetim yapÄ±ldÄ±. Denetimde aracÄ±nda Ã§akar-siren tertibatÄ± bulundurmaktan 1 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye, emniyet ÅŸeridini ihlalden Ã¼Ã§ araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne, bir kiÅŸiye de arabasÄ±nÄ±n Ã¶n plakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ceza yazÄ±ldÄ±.

BASIN EKSPRES YOLUNDA Ã‡AKARLI ARAÃ‡LARA DENETÄ°M

Denetim noktalarÄ±ndan biri de BasÄ±n Ekspres yolu oldu. Sabah saatlerinde baÅŸlayan denetimde trafik polisleri yetkisiz Ã§akar kullananlarÄ± tespit etmek iÃ§in tepe lambasÄ± aÃ§Ä±k olan araÃ§larÄ± tek tek durdurdu. Ekipler sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere kimlik ve koruma kararÄ± belgesi kontrolÃ¼ yaptÄ±. KuralÄ± ihlal eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere bin 339 TL ceza yazÄ±ldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ baÅŸkasÄ±na ait Ã§akarlÄ± aracÄ± kullanmasÄ± durumunda da hem sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye hem de araÃ§ sahibine bin 339 TL ceza yazÄ±ldÄ±.

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