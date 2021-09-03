İstanbul'da çakar denetimleri! Ceza yağdı... Tam 2 milyon 141 bin TL

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, İstanbul'daki usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik çalışmaları aralıksız sürerken, ocak ayından bu yana kadar yapılan denetimlerde rekor cezalar uygulandı. İl genelinde 01.01.2021-31.08.2021 tarihleri arasında çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerine yapılan denetimlerde; toplam bin 599 adet araç kontrol edilirken, bu araçlara yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan bin 339'ar liradan toplamda 2 milyon 141 bin 61 lira para cezası uygulandı. Ayrıca bir yıl içerisinde üçüncü kes aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 64 araç ise 15 gün süreyle trafikten menedildi.

AĞUSTOSTA 265 ARACA TOPLAMDA 354 BİN 835 LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, ağustos ayı içerisinde ise toplam 265 araç kontrol ederken, bu araçlara yine yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan toplamda 354 bin 835 lira ceza kesildi. Yine bir yıl içerisinde üçüncü kez aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 4 araç ise 15 gün süreyle trafikten menedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

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