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İstanbul'da çağrı merkezi maskeli vurgun: 62 kişi hakim karşısında

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Siber Suçlar
İstanbulda çağrı merkezi maskeli vurgun: 62 kişi hakim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 09:07

İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği uluslararası yatırım dolandırıcılığı operasyonunda Beyoğlu ve Şişli'deki gizli çağrı merkezleri deşifre edildi. Operasyonda yakalanan 95 şüpheliden 62'si adliyeye çıkarılırken, 32 kişi sınır dışı edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik çalışma başlattı.

İstanbulda çağrı merkezi maskeli vurgun: 62 kişi hakim karşısında

2 AYRI ÇAĞRI MERKEZİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan 2 ayrı çağrı merkezinden organize ettiği belirlendi.

İstanbulda çağrı merkezi maskeli vurgun: 62 kişi hakim karşısında

95 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbulda çağrı merkezi maskeli vurgun: 62 kişi hakim karşısında

32 KİŞİ DEPORT EDİLDİ

Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 62 kişi adliyeye sevk edildi. 32 kişi ise deport edildi.

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Siber Suçlar

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