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İstanbul’da caddede drift atan ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira ceza

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#Pendik#Drift#DRIFT
İstanbul’da caddede drift atan ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 09:22

Pendik'te caddede drift attığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira para yazıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla yansırken araç ise 60 gün trafikten men edildi.

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Olay, 20 Haziran günü Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, bir sürücünün 35 BKH 467 plakalı araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

220 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin Furkan F. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı.

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ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün caddede drift attığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Pendik#Drift#DRIFT

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