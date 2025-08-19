×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da cadde ortasında taciz iddiası: Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taciz#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 14:17

İstanbul Silivri'de simit alan kadın, iddiaya göre pastane önünde bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadının yardım istemesinin ardından pastane çalışanı tacizciyi kovalayıp yumruk atarak uzaklaştırırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan pastanede meydana geldi. İddialara göre, sabah işe gitmeden önce simit alan kadın, pastane önünde bekleyen adamın sözlü tacizine uğradı.

İstanbulda cadde ortasında taciz iddiası: Olay güvenlik kamerasına yansıdı

ÇALIŞANLARDAN YARDIM İSTEDİ

Korkarak pastane çalışanlarından yardım isteyen kadın olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada pastane içerisindeki çalışanlara bakan adam içeriden koşarak gelen kişiyi görünce kaçmaya başladı.

İstanbulda cadde ortasında taciz iddiası: Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Caddenin sonuna kadar tacizciyi kovalayan pastane çalışanı yumruk atarak şüpheliyi uzaklaştırdı. Olayın ardından kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbulda cadde ortasında taciz iddiası: Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Taciz#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!