İstanbul'da cadde ortasında çatışma: 2 yaralı, 3 gözaltı

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen iki kişi, karşılaştığı husumetlisiyle önce tartıştı ardından kavgaya etmeye başladı. Şahıslar husumetlisini cadde ortasında tekme ve tokat dövmeye başladı. Kısa bir süre sonra motosikletle arkadaşının darp edildiği noktaya gelen bir kişi de şahıslarla çatışmaya başladı. Cadde üzerinde süren silahlı çatışmada taraflar birbirlerine ateş ederek ara sokaklara girdi. Taraflar yaralı halde kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
SİLAHLARI ÇEKİP CADDE ORTASINDA ÇATIŞTILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde çok sayıda kovanı görünce çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada E.Ç., polis ekiplerine bir şahsın kendisine poşet içerisinde tabanca bıraktığı ihbarında bulunarak korktuğunu söyledi.