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İstanbul'da cadde ortasında çatışma: 2 yaralı, 3 gözaltı

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#İstanbul#Okmeydanı#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 09:36

İstanbul Okmeydanı’nda iki grup arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Cadde ortasında birbirlerine kurşun yağdıran şahıslardan ikisi yaralanınca kaçtı. Çatışmaya karışan 2’si yaralı 3 kişi, bir evde yakalandı. Dehşet anları kameralara yansırken, olayda kullanılan tabancalardan biri de ele geçirildi.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen iki kişi, karşılaştığı husumetlisiyle önce tartıştı ardından kavgaya etmeye başladı. Şahıslar husumetlisini cadde ortasında tekme ve tokat dövmeye başladı. Kısa bir süre sonra motosikletle arkadaşının darp edildiği noktaya gelen bir kişi de şahıslarla çatışmaya başladı. Cadde üzerinde süren silahlı çatışmada taraflar birbirlerine ateş ederek ara sokaklara girdi. Taraflar yaralı halde kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbulda cadde ortasında çatışma: 2 yaralı, 3 gözaltı

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SİLAHLARI ÇEKİP CADDE ORTASINDA ÇATIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde çok sayıda kovanı görünce çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada E.Ç., polis ekiplerine bir şahsın kendisine poşet içerisinde tabanca bıraktığı ihbarında bulunarak korktuğunu söyledi.

İstanbulda cadde ortasında çatışma: 2 yaralı, 3 gözaltı
İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, olayda kullanılan bir tabancayı ele geçirdi. Ardında semtte bir süre çalışma yapan polis, çatışmaya karışan şahıslardan birinin E.E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda E.E. semtteki bir sokak üzerinde yürüdüğü esnada yakalandı.

İstanbulda cadde ortasında çatışma: 2 yaralı, 3 gözaltı
Şahsın ifadesini alan polis, çatışmaya karışan Esat E. ve M.A.Y.’nin yaralanarak eve sığındıkları bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen polis, iki şahsıda da yakaladıktan sonra tedavi ettirmek için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavileri tamamlanan Esat E., M.A.Y. ve sokakta yakalanan E.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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İstanbulda cadde ortasında çatışma: 2 yaralı, 3 gözaltı
Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılan şahıslar adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis ekiplerinin çatışmaya karıştıktan sonra kaçtığı tespit edilen Batuhan isimli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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#İstanbul#Okmeydanı#Kavga

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