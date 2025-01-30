İstanbul’da büyük yangın denetimi

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İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak” denildi.

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından İstanbul Valiliği genelge yayımlayarak İstanbul’daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini açıkladı.

HER İLÇEDE DENETİM

Yayımlanan genelgede, “İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekân ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.

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SÜRE VERİLECEK

Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmeler kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır” denildi.

YANGIN MÜDAHALESİNE STANDART TEKLİFİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, TBMM Başkanlığı’na her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getiren kanun teklifi sundu.

Üç maddeden oluşan teklif, Belediye Kanunu’nun 53’üncü maddesinde değişikliğe gidiyor. Teklif ile “Büyükşehir sınıfına giren illerde büyükşehir belediyelerinin, diğer illerde ise il belediyelerinin; okul, üniversite, cami ve diğer ibadethaneler, stadyum, hastane, konser ve konferans salonu, alışveriş merkezi, fuar alanı, semt pazarı, iş merkezi, lunapark, sanayi bölgeleri ile konaklamanın yer aldığı tüm turizm bölgelerinin bulunduğu yerlere en çok 10 dakikalık mesafede seyyar yahut sabit itfaiye istasyonu kurması, burada yangınlara ve diğer afetlere karşı müdahale için her türden araç, ekipman ve personel bulundurması zorunludur” önerisi sunuluyor.

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Özdemir turizm tesislerinin periyodik denetlenmesini öngören kanun teklifi hazırladıklarını da söyledi.